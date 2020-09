Madrid pede ao Partido Comunista chinês "privacidade" nas redes 5G

Espanha considera "imprescindível" garantir que a implementação das redes de comunicação 5G se realize "nas máximas condições de segurança tecnológica, acesso aos dados, autonomia e privacidade".

O encontro entre o chefe do governo espanhol e o alto responsável do gabinete das Relações Exteriores do Partido Comunista da República Popular da China, Yang Jiechi, decorreu quinta-feira, no Palácio da Moncloa, em Madrid.

Sánchez sublinhou "a grande solidez" e a "importância estratégica entre Madrid e Pequim e expressou o desejo de aprofundar as ligações no âmbito da Associação Estratégica Integral que faz parte da declaração firmada entre o Executivo espanhol e o chefe de Estado chinês, Xi Jinping, durante uma visita de Estado a Espanha, em 2018.

Durante a reunião, Sánchez e Yang Jiechi abordaram as várias formas de incrementar a cooperação comercial entre os dois países em "setores de interesse" comuns e com "potencial de crescimento" como os veículos elétricos, agroalimentares e turismo.

Sobre o turismo, o governo espanhol mostrou disponibilidade para apoiar a abertura de novas rotas aéreas diretas entre as principais cidades de Espanha e da República Popular da China. De acordo com a nota do governo espanhol, Sánchez agradeceu ao governo de Pequim a ajuda no envio de material sanitário durante os "piores meses" da pandemia de covid-19.

Durante o encontro, os dois participantes também falaram do interesse de ambos em que o governo de Sánchez realize uma visita oficial a Pequim assim que as circunstâncias da pandemia o permitam.

Segundo a agência EFE, Yang Jiechi é recebido hoje pelo primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, em Atenas.

Lusa/Fim