Madrid recorre ao Constitucional para suspender investidura de Puigdemont

Jorge Almeida - RTP26 Jan, 2018, 16:08 / atualizado em 26 Jan, 2018, 16:12 | Mundo

A decisão do governo de Mariano Rajoy abre uma crise institucional de alcance imprevisível. O Conselho de Estado considera que neste momento não existe nenhum motivo para o recurso ao tribunal.



Para o Conselho, Puigdemont é um deputado eleito e o mandato de prisão emitido pelo Supremo Tribunal não o impede de ser nomeado presidente do governo regional da Catalunha.



O governo espanhol ignorou esta prerrogativa porque a candidatura será imediatamente suspensa caso o Tribunal Constitucional admita o recurso que apresentam.







Desta forma, o executivo pede ao presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, que proponha outro candidato que não esteja a contas com a justiça. O que excluiu os deputados que fugiram para a Bélgica e os que se encontram presos em Espanha.



"Usamos este recurso para evitar a investidura de Puigdemont e danos irreparáveis", disse a vice-presidente, Soraya Sáenz de Santamaría.



"Temos um dever constitucional de fazer tudo legalmente possível ao nosso alcance para o impedir, com todo o respeito, com o Conselho de Estado", argumentou a número dois do Governo sobre o relatório deste órgão, que é obrigatório, mas não vinculativo.