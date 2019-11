Madrid vai acolher a próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas

O Governo chileno entendeu que não há condições de segurança por causa dos violentos protestos no país.



A conferência tem como objetivo acertar detalhes da implementação do pacto climático do Acordo de Paris.



Este encontro vai decorrer num momento em que há forte pressão de grupos ambientalistas e de manifestantes de defesa do ambiente para que sejam tomadas ações urgentes.