Depois de Paris, agora foi Madrid a proibir o uso de trotinetes. A partir de outubro, as seis mil trotinetes de aluguer que circulam na capital espanhola têm de ser retiradas.

Além do aumento significativo de acidentes, a autarquia alega que as empresas não cumpriram as regras de segurança.



Reportagem da correspondente em Espanha, Ana Romeu.