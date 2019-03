Maduro abre portas a ajuda humanitária

Foto: Palácio de Miraflores - Reuters

A Cruz Vermelha Internacional vai prestar auxílio a mais de 650 mil venezuelanos, mas já avisou que recusa interferências, quer do regime quer da oposição.



Entretanto, o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, voltou a ser recebido com aplausos nas ruas, numa altura em que um novo apagão paralisou mais de metade do país.