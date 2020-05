Maduro acusa Juan Guaidó de ter preparado o seu assassínio

”, disse, na quinta-feira, Nicolás Maduro.Maduro falava à estação de televisão multiestatal Telesul, durante uma entrevista em que voltou a acusar o homólogo colombiano, Iván Duque, e os Estados Unidos de estarem envolvidos na alegada tentativa de golpe de Estado contra o regime venezuelano.”, frisou.Por outro lado, o chefe de Estado venezuelano adiantou que “” e após os recentes acontecimentos Washington rompeu os canais de comunicação com Caracas.”, acrescentou.Nicolás Maduro frisou ainda ter recomendado, recentemente, ao chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, que deixe a obsessão contra a Venezuela.”, destacou.





Uma semana atribulada







As declarações de Nicolás Maduro surgiram um dia depois de ter explicado, em conferência de imprensa, que uma possível detenção de Guaidó "não depende" da sua resposta e de o acusar de ter ligações com os organizadores da frustrada invasão marítima."Depende dos órgãos da Justiça na Venezuela e será o Ministério Público e os tribunais a determinarem se deve ser detido ou não", declarou Nicolás Maduro.O governo venezuelano anunciou, no domingo, que oito pessoas morreram e duas foram detidas numa primeira tentativa de ataque marítimo que ocorreu no estado de La Guaira, vizinho de Caracas.Segundo o presidente Nicolás Maduro, a invasão marítima frustrada tinha como "objetivo central" o seu assassínio.Na segunda-feira, dois norte-americanos e 11 pessoas foram detidas numa segunda embarcação que se aproximava de uma área costeira do Estado central de Arágua.A crise política, económica e social venezuelana agravou-se desde janeiro de 2019, depois de o presidente do parlamento, Juan Guaidó, jurar publicamente assumir as funções de presidente interino do país até afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um governo de transição e eleições livres e democráticas na Venezuela.Guaidó tem o apoio de mais de meia centena de países.