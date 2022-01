Maduro acusou a oposição de ter fracassado com pedido de referendo

", disse quinta-feira Nicolás Maduro.Nicolás Maduro falava na sede do Supremo Tribunal de Justiça, durante a abertura do ano judicial 2022 e apresentação do balanço de 2021.", acrescentou.Maduro sublinhou que a oposição, nos últimos anos, tem tentado "usurpar" as funções do Supremo Tribunal de Justiça e do parlamento, com o apoio internacional.", disse o governante.Maduro sublinhou a capacidade de resistência e inovação dos venezuelanos perante conjunturas e conspirações para submeter o país "à extrema-direita e ao imperialismo".





Contra-ataque do presidente







O presidente da Venezuela instou a analisar o líder opositor Juan Guaidó como "o pior projeto político em 200 anos de história da Venezuela", sublinhando que após o fracasso a oposição deve prestar contas pelos danos.", disse o político.Segundo Maduro,O CNE inviabilizou quinta-feira a realização de um referendo para revogar o mandato de Nicolás Maduro por não terem sido recolhidas as manifestações de vontade suficientes para a respetiva ativação."Declara-se (...) a improcedência de uma nova solicitação de referendo revogatório contra o mandato do Presidente da República, Nicolás Maduro, tal como estabelecido no artigo 72 da Constituição da Venezuela", anunciou o CNE na rede social Twitter.Segundo o CNE, apenas foram recolhidas 42.421 manifestações de vontade, "1,01% do registo eleitoral, por conseguinte, em nenhum estado foi conseguido os 20% requeridos".