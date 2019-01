Maduro admite antecipar legislativas. Mas recusa presidenciais

RTP30 Jan, 2019, 08:54 / atualizado em 30 Jan, 2019, 09:05 | Mundo

Eleições sim, mas não para a Presidência, admite Nicolás Maduro. Nesta entrevista à RIA Novosti, o Presidente da Venezuela diz que "seria muito bom realizar eleições parlamentares mais cedo, seria uma boa forma de discussão política, uma boa solução pelo voto popular". Mas não mais do que isso, até porque "as eleições presidenciais ocorreram há menos de um ano, há dez meses".

"Não aceitamos os ultimatos de ninguém no mundo, não aceitamos chantagens. As eleições presidenciais tiveram lugar na Venezuela e, se os imperialistas querem novas eleições, devem esperar por 2025", disse Maduro.

O Presidente da Venezuela afirmou no entanto que está "disposto a sentar-se para conversar com a oposição em prol da paz e do futuro da Venezuela", uma ideia que já tinha defendido na segunda-feira num encontro no palácio presidencial de Miraflores, com diplomatas que regressaram de diferentes sedes consulares e da embaixada venezuelana nos EUA.

A entrevista à agência de notícias russa - Moscovo tem demonstrado o apoio a Maduro neste processo - surge no mesmo dia em que são esperadas manifestações em todo o país, num protesto convocado pelo autoproclamado presidente da Venezuela e que se repetirá no próximo sábado.

Guaidó quer mais pressão da União Europeia





A pressão internacional sobre Maduro tem endurecido nos últimos dias, em particular com o ultimato da União Europeia para que convoque eleições. Se tal não acontecer, Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido já disseram que vão reconhecer a autoridade de Juan Guaidó e da Assemblea Nacional para liderar esse processo eleitoral.





Apesar disso, também hoje, em entrevista ao diário alemão Bild, Guaidó pediu mais sanções da União Europeia contra o regime do Presidente Nicolás Maduro. "Estamos numa ditadura e deve haver pressão", disse Guaidó, denunciando um regime "absolutamente corrupto". "Precisamos de mais sanções da UE, conforme decidido pelos Estados Unidos".



Supremo quer impedir movimentos de Guaidó



Com as peças deste xadrez político constantemente em movimento, de parte a parte, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) proibiu o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, de sair do país, de alienar e hipotecar as propriedades, e bloqueou as suas contas em território venezuelano.



Medidas anunciadas pelo presidente do STJ, Maikel Moreno, numa mensagem deixada no Twiter: "A sessão plenária decretou as seguintes medidas cautelares contra Juan Gerardo Guaidó Marques: proibição de saída do país sem autorização, proibição de alienar e hipotecar bens da sua propriedade e bloqueio e imobilização das suas contas bancárias e/ou quaisquer outros instrumentos financeiros no território venezuelano".



Segundo Maikel Moreno, estas medidas vigoram "até que termine uma investigação".







A quienes hoy están en la sede del TSJ:el régimen está en su etapa final ¡Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador y su banda! Piensen en uds,su carrera,en el futuro de sus hijos y nietos que también son los nuestros. La historia se los reconocerá — Juan Guaidó (@jguaido) 29 de janeiro de 2019

Como tudo começou

Em resposta, Guaidó, também no Twitter, numa mensagem dirigida aos responsáveis do Supremo Tribunal de Justiça, afirmou que o "regime está na sua etapa final" e pediu aos juízes do Supremo para pensarem na "carreira, no futuro dos filhos e dos netos".



Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.



Nicolás Maduro, 56 anos, chefe de Estado desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.



Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados das Nações Unidas.



Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.





c/ Lusa



A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.