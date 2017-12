Maduro agradece conversações e pede para continuar o diálogo

Lusa03 Dez, 2017, 20:55 | Mundo

"Dou graças à MUD [a coligação de oposição Mesa da Unidade Democrática] pelo espírito de colaboração na criação de uma mesa de diálogo", disse Maduro no seu programa semanal de televisão, transmitido pelo canal estatal VTV.

O líder chavista agradeceu também ao Chile, México, Bolívia, Nicarágua, São Vicente e Granadinas, e ao Governo de Danilo Medina na República Dominicaca por supervisionar as conversações, que vão continuar até 15 de dezembro.

"Obrigada pela vossa colaboração e agora é para continuar", disse Maduro, acrescentando que se sente "muito contente" com o processo, que ainda não alcançou acordos.

O chefe de Estado convidou os representantes das quatro formações mais poderosas da MUD para uma "reunião especial esta semana" no palácio presidencial de Miraflores, para abordar os pontos tratados na mesa de diálogo.

Maduro convidou diretamente o chefe do Parlamento, Julio Borges, como representante do partido Primeiro Justiça; o deputado Enrique Márquez, do partido Novo Tempo; o legislador Luís Florido, da Vontade Popular, e o dirigente Timoteo Zambrano, da Ação Democrática, o partido mais antigo do país.