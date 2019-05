Maduro anuncia a morte de sete soldados após queda de Helicóptero

Lusa05 Mai, 2019, 10:34 | Mundo

"Nas primeiras horas da manhã", de sábado, caiu um helicóptero da aviação militar venezuelana, provocando a morte "a sete oficiais dignos da Pátria", escreveu Nicolás Maduro, na sua conta oficial da rede social Twitter.

Arrependo-me profundamente deste incidente e expresso os meus sinceros pêsames às suas famílias e amigos", acrescentou o Presidente Venezuelano.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Venezuela, o Helicóptero caiu numa área montanhosa no município de El Hatillo.

O Helicóptero descolou de Caracas para San Carlos, a capital do estado de Cojedes (noroeste), onde Maduro, acompanhado por altos comandos militares, liderava manobras militares em El Pao, na presença de cerca de 5.300 soldados.

"Foi ordenada a ativação da comissão de inquérito responsável por acidentes aéreos, a fim de realizar as investigações necessárias para determinar as possíveis causas" deste acidente, acrescentou o Ministério.