Maduro ativa milhões de milicianos para prevenir golpe de Estado

"Dei a ordem para ativar imediatamente todos os esquadrões da paz. Mais de quatro milhões de líderes do país, chefes de esquadrões da paz, até o último canto da Venezuela, de norte a sul, de leste a oeste, e garantir a união civil-militar", anunciou.

O anúncio teve lugar no programa radiofónico e televisivo "Con Maduro+", onde se referiu às recentes declarações do político opositor António Ledezma de que "na Venezuela está em curso uma rebelião civil com apoio militar" e à decisão do procurador-geral Tarek William Saab de o acusar de conspiração e traição à pátria.

"O procurador-geral da República agiu rapidamente e devemos acompanhar e apoiar todas as instituições para que se faça justiça na Venezuela. Não se pode permitir que o fascismo, o golpismo, volte a encher as ruas de violência, que voltem a encher de confrontação estéril", disse.

Maduro apelou ainda aos venezuelanos a defenderem a paz, a soberania e a união interna e explicou que "em 2001 anunciaram o golpe [de Estado] que deram em 2002" e em "2014 anunciaram a famosa La Salida".

"Quanta gente mataram, quanta gente queimaram viva. Assim o fizeram em 2017. Quanto dano fizeram em 120 dias até que os derrotarmos com a (Assembleia) Constituinte", frisou.

Segundo Maduro, também em 2019 o governo "derrotou, esmagou, pulverizou" o opositor Juan Guaidó, que jurou publicamente assumir as funções de presidente interino do país até o afastar do poder.

O Ministério Público da Venezuela (MPV) solicitou hoje a detenção do ex-presidente da Câmara Metropolitana de Caracas, António Ledezma, a quem acusa de conspiração, traição à pátria, instigação para cometer delito e associação criminosa.