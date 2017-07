Maduro diz que nova Assembleia vai declarar "estado de emergência"

Nicolas Maduro afirma que a assembleia constituinte vai declarar "estado de emergência" e tomar as rédeas da justiça.



Por todo o país, multiplicaram-se os protestos contra uma nova constituição que vai reforçar o poder do presidente.



Em Caracas, os manifestantes foram afastados com balas de borracha e gás lacrimogéneo.



As autoridades venezuelanas avançam que taxa de participação nas eleições rondou os 41%.