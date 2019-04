Maduro expulsa 13 oficiais das Forças Armadas acusados de traição

O Presidente da Venezuela diz que os oficiais não reconhecem as autoridades legalmente constituídas e incorrerem no delito de traição à pátria.



Numa transmissão televisiva, Nicolas Maduro apela ainda à população para poupar e armazenar água.



Pediu paciência e compreensão aos venezuelanos e voltou a acusar a oposição de ter atacado, o sistema elétrico venezuelano, com o apoio dos Estados Unidos, para deixar o país sem energia e sem água.