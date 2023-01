Maduro insiste com Biden para levantar as sanções contra a Venezuela

"Já basta de sanções! Governo de Joe Biden, levanta todas as sanções criminosas contra a República Bolivariana da Venezuela. Já basta de sanções criminosas e oxalá abandonem as políticas da conspiração permanente, de acreditar que com uma 'conspiraçãozinha' aqui, agora, sim, vamos conseguir", disse.

O presidente venezuelano falava durante a sessão anual de apresentação das suas "memórias e contas", que teve lugar no hemiciclo da Assembleia Nacional eleita em 2020 e onde o "chavismo" detém a maioria.

Antes do pedido, Maduro explicou que "a Venezuela deve orgulhar-se dos líderes militares que tem, e de ter um sistema de liderança militar poderoso, honesto, ético, bolivariano, revolucionário e, mais do que nunca, profundamente chavista".

"Portanto, da capacidade que temos de fazer passar uma mensagem e de nos unirmos para dizer ao governo dos EUA que não queremos mais sanções", disse.

"Que levantem as sanções criminosas contra o povo da Venezuela. Já basta de sanções criminosas. Já basta de perseguição económica, de perseguição financeira", disse o governante, que pediu ainda "liberdade económica, comercial, financeira".

Segundo Maduro, o peso das sanções tem sido "muito grande" e o "impacto tem sido brutal" para o país, mas a Venezuela aprendeu "a fazer muito com muito pouco, a fazer muito mais com menos" e que isso se verá nos resultados económicos de 2022, ainda por divulgar.

Por outro lado, precisou que "durante os últimos oito anos, o imperialismo e os seus extremistas lacaios roubaram à Venezuela, dos seus bolsos, o valor de 411 milhões de dólares (378,7 milhões de euros) por dia".

Entre os exemplos citados por Maduro está a queda de 99% das receitas petrolíferas do país, desde investimentos, à exploração, produção, comercialização, venda e cobrança.

Maduro precisou que até agora os EUA aplicaram "mais de 927 sanções, das chamadas medidas coercivas unilaterais, restritivas, punitivas, extorsivas contra um país".

"A perseguição, o bloqueio, o roubo de bens, a confiscação do património nacional constituem graves violações dos Direitos Humanos de todos os venezuelanos", disse.