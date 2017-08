Maduro intensifica reforço das forças armadas

O exército da Venezuela derrotou um ataque contra uma base militar. A garantia foi dada pelo Presidente venezuelano que classifica a ação como um ataque terrorista contra as Forças Armadas.



As autoridades venezuelanas perseguem uma dezena de homens armados que terão escapado depois do ataque à base militar de Valência.



O presidente Nicolás Maduro disse que vinte homens estiveram envolvidos no ataque.



Duas pessoas morreram e oito foram detidas.



Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos e a Colômbia de estarem por detrás do ataque à base militar de Paramacay e garante que não são os norte-americanos e os colombianos que vão parar a revolução na Venezuela.



O presidente do parlamento venezuelano pede ao Governo de Nicolás Maduro para não atirar as culpas à oposição e exige a verdade sobre o ataque na base de Paramacay.