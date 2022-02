Maduro manifesta apoio à Rússia e critica Europa e Estados Unidos

"A Rússia conta com todo o apoio da República Bolivariana de Venezuela na luta que está dando para dissipar as ameaças da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e do mundo ocidental. A Rússia conta com todo o apoio para dissipar todas as ameaças e para que continue a ser um território de paz", disse.



Maduro falava em Caracas, durante a assinatura de um Memorando de Intenções para Reforçar a Cooperação Bilateral entre ambos os países, no qual participou o vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Ivanovich Borisov.



O político lembrou o "quanto custou a paz na Rússia", afirmando que foram "20 milhões de mortos contra o exército nazi".



"E parece que a Europa e o imperialismo norte-americano não entendem que cada palmo do território russo, da grande Federação Russa, foi reconquistado ao exército nazi", disse Maduro.



Frisou ainda que "isso não se esquece, está nos genes da juventude russa" e que por isso o presidente Vladimir Putin "sabe que pode contar com o povo bolivariano e revolucionário de Venezuela".



"No final, a diplomacia de paz é a que triunfará", sublinhou.



O presidente venezuelano frisou ainda que passaram também revista "a poderosa cooperação militar", ratificando "o caminho de uma poderosa cooperação militar entre a Rússia e a Venezuela, para a defesa da paz, da soberania, da integridade territorial".



"Vamos aumentar todos os planos de preparação, de treino e operação, com uma potência militar do mundo, como é Rússia", sublinhou.



A assinatura do Memorando de Entendimento a Venezuela e a Rússia tem lugar numa altura de tensão extrema entre Washington e Moscovo em torno de uma possível ofensiva militar russa na Ucrânia.