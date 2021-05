Maduro negoceia com oposição mas impõe regras

Maduro quer também que seja reconhecido o parlamento eleito nas legislativas de dezembro de 2018, em que a oposição não participou, e libertadas as contas bancárias bloqueadas no estrangeiro e os ativos da empresa petrolífera estatal e do Banco Central da Venezuela.", disse.Nicolás Maduro falava durante uma ação sobre a Lei de Zonas Económicas Especiais, transmitida pela televisão estatal venezuelana, explicando que concorda com um diálogo em que participe o governo da Noruega e diversos setores internacionais, com estas condições.", disse, "".Em 16 de maio, o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, afirmou que tem estado em conversações para que uma delegação da Noruega visite em breve a Venezuela, para mediar o diálogo entre a oposição e o Governo do Presidente Nicolás Maduro.Guaidó anunciou também que a oposição está pronta para avançar com um acordo para "" da crise em que está mergulhada.Juan Guaidó disse que a oposição está pronta "" e voltou a insistir que o país precisa de eleições livres e transparentes.A Noruega já foi, em 2019, e sem sucesso, mediadora de um processo de diálogo entre o governo venezuelano e a oposição.

A crise política, económica e social na Venezuela agravou-se desde janeiro de 2019, quando Juan Guaidó, na altura presidente do parlamento, jurou publicamente assumir as funções de presidente interino do país, até afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um governo de transição e eleições livres e democráticas na Venezuela.