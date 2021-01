Maduro oferece (!) colaboração para diálogo e entendimento nos EUA

"A Venezuela oferece a colaboração para o diálogo e entendimento na sociedade norte-americana", disse Nicolás Maduro, à margem da instalação do Conselho de Defesa da Nação e do Conselho de Estado, transmitida pela televisão estatal venezuelana.



Maduro afirmou que não podia "deixar de comentar as imagens horríveis" do "assalto fascista ao Capitólio" dos Estados Unidos.



"Imagens de um assalto, de um golpe de Estado, de uma tomada violenta do poder legislativo nos EUA. Quem diria, do país de onde surgem os golpes de Estado e as invasões. Isso foi devolvido e um grupo de brancos pobres entrou e assaltou o Capitólio. Entraram disfarçados de Batman no Capitólio", considerou.



O presidente venezuelano frisou esperar que os Estados Unidos consigam encontrar um "caminho para a paz e que as partes moderem as posições, que termine a polarização e que encontrem o caminho do diálogo e do entendimento".



"São os mesmos que têm assaltado países. (Donald) Trump, que tentou pôr uma marioneta na Venezuela (o opositor Juan Guaidó), assassinar-me, que tentou derrubar e matar Evo (Morales) na Bolívia. O mesmo que ameaça o mundo inteiro, (com) a mesma política imperial", salientou.



A oferta de Nicolás Maduro tem lugar depois de Caracas expressar, na quarta-feira, preocupação pela violência dos protestos e pela invasão do Capitólio, em Washington, ao mesmo tempo que pediu aos norte-americanos para iniciarem um novo caminho de estabilidade e justiça social.



A preocupação foi manifestada num comunicado divulgado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Arreaza, no qual Caracas afirmou que os Estados Unidos sofreram o resultado das suas políticas de agressão.