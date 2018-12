Partilhar o artigo Maduro parte para Moscovo para encontrar-se com Vladimir Putin Imprimir o artigo Maduro parte para Moscovo para encontrar-se com Vladimir Putin Enviar por email o artigo Maduro parte para Moscovo para encontrar-se com Vladimir Putin Aumentar a fonte do artigo Maduro parte para Moscovo para encontrar-se com Vladimir Putin Diminuir a fonte do artigo Maduro parte para Moscovo para encontrar-se com Vladimir Putin Ouvir o artigo Maduro parte para Moscovo para encontrar-se com Vladimir Putin

Tópicos:

Económicas Exteriores Turquia Caracas,