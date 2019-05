Maduro pede a simpatizantes que não falem sobre o diálogo mediado pela Noruega

Lusa28 Mai, 2019, 07:58 / atualizado em 28 Mai, 2019, 08:28 | Mundo

"Nós respeitamos as regras que foram estabelecidas (...) sobre estes processos de conversações e, por respeito, não vou informar nada mais do que está a acontecer lá [na Noruega], da batalha que estamos a ter lá pela paz do país. Espero que haja disciplina nas nossas filas, relativamente a informações sobre este tema", disse.

Nicolás Maduro falava em Caracas, durante um encontro com o alto comando político do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), o partido do Governo.

"Nós estamos de boa fé, para encontrar, com base na agenda integral acordada pelas partes, soluções democráticas, pacíficas, constitucionais, de convivência nacional para as contradições e o conflito venezuelano", afirmou.

Segundo Nicolás Maduro uma delegação em representação do Governo venezuelano chegou segunda-feira a Oslo, Noruega, para negociar com a oposição. Esta representação, disse, é composta pelo ministro de Comunicação e Informação venezuelano, Jorge Rodríguez, o governador do Estado de Miranda, Héctor Rodríguez e o ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza.

"É um diálogo entre o Governo revolucionário, as forças revolucionárias, com a oposição extremista (...) que pretende derrotar o Governo, submetida aos interesses do imperialismo norte-americano", disse, em alusão aos representantes do presidente do parlamento, Juan Guaidó.

A Noruega confirmou, no último sábado, novas reuniões entre o Governo venezuelano e a oposição, na sequência dos esforços de mediação que realiza para encontrar uma saída pacífica ao conflito político na Venezuela.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando Juan Guaidó jurou assumir as funções de Presidente interino e prometeu formar um Governo de transição e organizar eleições livres.

Na madrugada de 30 de abril, um grupo de militares manifestou apoio a Juan Guaidó, que pediu à população para sair à rua e exigir uma mudança de regime, mas não houve desenvolvimentos na situação até ao momento.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, denunciou as iniciativas do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderado pelos Estados Unidos.

À crise política na Venezuela soma-se uma grave crise económica e social, que já levou a quase três milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, de acordo com dados das Nações Unidas.