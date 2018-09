Partilhar o artigo Maduro quer indemnização por 5,6 milhões de colombianos a viver no país Imprimir o artigo Maduro quer indemnização por 5,6 milhões de colombianos a viver no país Enviar por email o artigo Maduro quer indemnização por 5,6 milhões de colombianos a viver no país Aumentar a fonte do artigo Maduro quer indemnização por 5,6 milhões de colombianos a viver no país Diminuir a fonte do artigo Maduro quer indemnização por 5,6 milhões de colombianos a viver no país Ouvir o artigo Maduro quer indemnização por 5,6 milhões de colombianos a viver no país

Tópicos:

Alemanha, Colômbia Chile Panamá, Miraflores, Nicolás Maduro,