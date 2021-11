Magdalena Andersson apresenta Governo minoritário social-democrata na Suécia

Na segunda-feira, o Parlamento sueco reconfirmou Magdalena Andersson como primeira-ministra, cinco dias depois de ter sido eleita e de ter renunciado, horas depois, ao cargo devido à saída do Governo do partido com que fazia coligação.

A renúncia deveu-se à rejeição da proposta de orçamento do seu Governo, em favor de uma proposta apresentada pelos partidos da oposição, incluindo os populistas democratas de direita, que têm ligações a movimentos neonazis.

Magdalena Andersson, que detinha a tutela do Ministério das Finanças e que se torna na primeira mulher a ser designada chefe do Governo sueco, foi eleita pelos deputados com 173 votos contra, 101 votos a favor e 75 abstenções.

Na Suécia, um candidato a primeiro-ministro não necessita do apoio da maioria parlamentar, mas precisa que a maioria não vote contra.

A eleição aconteceu na sequência da saída do seu antecessor, o primeiro-ministro Stefan Lofven, que renunciou ao cargo no início deste mês, após sete anos no poder e a menos de um ano das eleições legislativas, marcadas para setembro de 2022.

Andersson não fez grandes alterações no seu novo Governo, que agora é totalmente social-democrata: manteve Ann Linde como ministra dos Negócios Estrangeiros e Peter Hultqvist como ministro da Defesa, nomeando para o Ministério das Finanças, que tutelou até agora, Micael Damberg, que fora ministro da Administração Interna.

Para ocupar os ministérios do Ambiente e da Cultura -- que estiveram nas mãos de figuras do partido Verde, na anterior legislatura -- Andersson escolheu as sociais-democratas Annika Strandhall e Jeanette Gustafsdotter.

Magdalena Andersson apresentou o seu Governo ao rei Carlos XVI Gustavo, numa cerimónia que marca oficialmente a tomada de posse.

As próximas eleições gerais da Suécia estão marcadas para 11 de setembro.