Magistrados Europeus analisaram formas de auxílio a juízes e procuradores ucranianos

Segundo informou o presidente da MEDEL, o magistrado português Filipe Marques, em debate nesta reunião em Cluj (perto da fronteira com a Ucrânia) estiveram "questões relacionadas com a defesa do Estado de Direito e da independência do poder judicial na União Europeia", tendo "especial relevo" merecido a atual situação vivida na Ucrânia e as possíveis formas de auxílio e cooperação com os juízes e procuradores ucranianos.

Este auxílio e cooperação com os magistrados ucranianos desenvolver-se-á, segundo a MEDEL, em torno de três linhas essenciais: auxílio humanitário às famílias dos magistrados que procuram refúgio noutros países europeus, cooperação com os magistrados que permanecem na Ucrânia e aí têm tentado manter o sistema judicial em funcionamento, apesar das condições precárias e do risco que correm, e necessidade de recolha de provas materiais relativamente aos crimes de guerra e contra os Direitos Humanos que têm vindo a ocorrer desde o início da invasão russa.

"A MEDEL permanece em estreito contacto com os magistrados ucranianos através de membros que nos últimos anos têm estado envolvidos em projetos de cooperação da União Europeia e continuará a prestar-lhes todo o apoio necessário", garantiu esta organização presidida por Filipe Marques.

Segundo adiantou, durante a reunião da MEDEL foi ainda aprovada uma "declaração de condenação pela degradação da independência do poder judicial na Tunísia".

Na sexta-feira, primeiro dia dos trabalhos, a MEDEL e a sua associação romena UNJR (União Nacional dos Juízes Romenos) organizaram uma conferência subordinada ao tema "Rule of Law versus Rule by Law", que debateu temas como a justiça na transição de regimes ditatoriais para a democracia e a atual situação do Estado de Direito na Turquia.

Este debate teve a participação do ministro da Justiça da Roménia, da Presidente do Supremo Tribunal romeno e de oradores de vários países, designadamente Roménia, Bulgária, Turquia e Portugal.

Por seu lado, Cristina Graça Mira, delegada da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) na MEDEL, destacou que nesta reunião em Cluj participaram associações de magistrados de uma dezena de países.

"Se a sua criação (MEDEL) em 1985 teve em vista a defesa da independência das instituições judiciárias, este objetivo mantém-se mais atual e premente do que nunca", enfatizou Cristina Graça Mira numa declaração enviada à agência Lusa.

De facto - frisou a juíza portuguesa -, "na senda do acompanhamento que permanentemente a MEDEL vem desenvolvendo, intervieram, nesta reunião, os representantes da Polónia, Itália, França, Moldávia, Roménia e Bulgária, que transmitiram informação atualizada sobre os problemas vividos pelos respetivos sistemas judiciários, o que permite uma perceção mais precisa da realidade de cada país, ao mesmo tempo que confere robustez e coesão à defesa conjunta do `Rule of Law`, ou seja do Estado de Direito".

Cristina Graça Mira assinalou também a participação da perita internacional Anna Adamska-Gallant (UE Project Pravo-Justice), que transmitiu o ponto de situação vivido pelo sistema judiciário na Ucrânia, que se revelou de "extrema relevância, possibilitando um contacto direto com os juízes e advogados no terreno".

Por seu turno - disse ainda -, foi transmitida a abordagem do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus do Conselho da Europa no sentido de sensibilizar as associações de magistrados para contribuírem ativamente na elaboração de um artigo por parte deste órgão, relativo à liberdade de expressão dos juízes, e que se destinará a ser enviado ao Comité de Ministros do Conselho da Europa.

A juíza destacou que na reunião foi também aprovada, por unanimidade, uma declaração da MEDEL sobre a ameaça da independência da Justiça na Tunísia, à semelhança do que já sucedeu com a Turquia ou a Hungria.

"Da análise dos temas mais relevantes tratados nesta reunião, fica a firme perceção de que, cada vez mais, a MEDEL assume-se - a par com a AEJ (Associação Europeia de Juízes) - como interlocutor autorizado em matérias do judiciário com as instituições europeias, apresentando as suas tomadas de posição relevância indiscutível na realização de uma Justiça sem fronteiras e comum a todas as nacionalidades", concluiu Cristina Graça Mira.