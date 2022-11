Mahathir Mohamad perde lugar nas eleições legislativas

Mahathir Mohamad, líder da coligação do Movimento da Pátria (Gerakan Tanah Air) e um dos políticos mais velhos no ativo, perdeu o seu lugar no círculo eleitoral de Langkawi, terminando em quarto lugar com 4.500 votos em quase 45.000.

O seu lugar de deputado vai agora para o candidato da coligação Muyidin Yasin`s National Alliance (Perikatan Nasional), de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições reportados pela agência noticiosa oficial da Malásia Bernama.

Mahathir foi fundamental na destituição da Organização Nacional dos Malaios Unidos (UMNO) no poder nas históricas eleições de 2018, antes de perder o poder em 2020.

A UMNO regressou à governação, sem eleições, após o colapso da administração de Mahathir, mas liderou uma coligação frágil que conduziu às legislativas de hoje.

Mahathir foi primeiro-ministro da Malásia durante 22 anos, quando chegou ao poder pela primeira vez, tendo liderado o país outros 22 meses no seu segundo mandato.