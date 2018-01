Maior grupo de oposição boicota Conferência da Paz sobre Síria

O encontro está marcado para o próximo mês, mas as principais fações opositoras ao regime do Presidente Bashar al-Assad anunciaram que não vão estar presentes.



O anúncio foi feito após mais uma ronda de conversações de paz promovidas pela ONU, em Viena, e que terminaram sem qualquer avanço.



A delegação do Governo sírio acusa os Estados Unidos e a Arábia Saudita de sabotarem qualquer tentativa para uma saída política à guerra civil no país.