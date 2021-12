Maior partido da oposição são-tomense vai apresentar queixa sobre a venda do arroz doado pelo Japão

"Perante a gravidade do que é descrito, não se trata apenas de uma ilicitude. Consideramos que a seriedade e dimensão do assunto exige o envolvimento do Ministério Público e iremos proceder em conformidade com a apresentação de uma queixa-crime", disse hoje Américo Ramos durante a sessão plenária.

O caso foi tornado público no passado sábado pelo ex-presidente são-tomense Fradique de Menezes, durante um Conselho Nacional da União MDFM-UDD, que integra a chamada `nova maioria` (juntamente com MLSTP-PSD e PCD), que suporta o Governo de Jorge Bom Jesus.

O antigo chefe de Estado revelou então que os partidos da `nova maioria` criaram uma "firma chamada `Capa` por causa do arroz do Japão", oferecido por aquele país para constituição de um fundo para financiamento de projetos sociais, incluindo o processo eleitoral em São Tomé e Príncipe.

"O senhor líder da bancada parlamentar do MLSTP-PSD reúne-se com o senhor primeiro-ministro, com o nosso secretário de Estado do Comércio [...] [referindo] que temos que acabar com isso, porque o povo não está contente e o candidato do MLSTP é capaz de perder as eleições se continuarmos a comercializar o arroz desta maneira", relatou.

O ADI considerou hoje que "para além da ilegalidade, existe imoralidade" no negócio e defendeu que "caberá ao Ministério Público fazer o seu papel, sob pena de estar conivente perante tamanha denúncia pública feita por um dos envolvidos e atendendo até o papel que o mesmo já desempenhou no país".

Antes mesmo do anúncio do ADI, o Ministério Público são-tomense realizou hoje "buscas e apreensões" no gabinete do secretário de Estado e na direção-geral do Comércio por suspeitas de participação económica em negócio, entre outros crimes, na venda de arroz oferecido pelo Japão, adiantou fonte judicial.

A mesma fonte da Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe adiantou à Lusa que as diligências realizadas hoje ocorrem no âmbito de uma investigação que decorre há dois meses e que foi suscitada por uma denúncia.

"Foram levados documentos vários e computadores" do gabinete do secretário de Estado do Comércio, Eugénio Graça, e da Direção-Geral do Comércio, disse a mesma fonte, indicando que "a investigação continua".

Não houve detenções nem foram constituídos arguidos.

Em causa poderão estar os crimes de participação económica em negócio, prevaricação e corrupção, acrescentou.

Também o partido da oposição Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista (MCI/PS), com dois eleitos no parlamento, instou o Presidente da República a demitir o primeiro-ministro e o Ministério Público a investigar a "denúncia muito grave" de Fradique de Menezes.

"Face às declarações do ex-Presidente Fradique de Menezes, o Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista entende que o senhor Jorge Bom Jesus já não tem condições para continuar como primeiro-ministro. Por isso, o Movimento de Cidadãos Independentes/Partidos Socialista insta o senhor Presidente da República a demitir de imediato o senhor Jorge Bom Jesus das funções do primeiro-ministro e chefe do Governo", anunciou hoje o porta-voz do partido, Raúl Cravid.

O MCI/PS considerou que "a forma como foi abordada a questão pelo ex-Presidente da República é uma denúncia muito grave" que, além de merecer o "repúdio e condenação" do partido, "demonstra o desnorte e o desmando reinante na coligação que governa o país" e que "o primeiro-ministro não está interessado em resolver os problemas do povo, mas sim de um pequeno grupo do seu partido".