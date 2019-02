Maior quantidade de droga apreendida em Cabo Verde foi hoje incinerada

Lusa02 Fev, 2019, 18:29 | Mundo

Trata-se da maior apreensão de droga em Cabo Verde, captada num cargueiro de bandeira do Panamá que atracou no Porto da Praia, com 9.570 quilogramas de cocaína a bordo.

Durante a operação foram detidos 11 cidadãos russos, que têm estado hoje a ser ouvidos no Tribunal da Praia.

A operação de incineração da droga começou ainda de manhã, com a preparação do seu transporte. Dentro de um contentor que se encontrava nas instalações da Polícia Judiciária, os 260 volumes de droga foram mostrados aos jornalistas, antes de serem encerrados a cadeado.

O passo seguinte foi a colocação do contentor num camião que o transportou até à lixeira municipal da capital cabo-verdiana.

Ao longo do tempo em que decorreram os trabalhos de acondicionamento do contentor, era visível a presença de vários elementos da Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde, incluindo o seu diretor, das Forças Armadas e ainda de alguns procuradores.

As operações foram seguidas por um drone desta força de segurança, que filmou o percurso e a operação de incineração.

Durante o percurso rodoviário, o camião com o contentor foi escoltado por vários carros com militares e polícias fortemente armados.

No interior da lixeira, as portas do contentor foram abertas às 14:20 (15:20 em Lisboa) e os volumes novamente pesados.

No interior da lixeira e arredores, incluindo no cimo dos montes que circulam este espaço, vários polícias armados vigiavam o local, onde também estava presente a coordenadora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

Uma gigante fogueira - feita com pneus, paus e materiais inflamáveis - foi construída no recinto, onde os volumes da droga foram colocados e incinerados a partir das 14:50 (15:50 em Lisboa).

Como resultado deste processo, uma nuvem de fumo preto envolveu os céus desta zona da capital, sendo visível a vários quilómetros.

O cargueiro que transportava a droga, oriundo da América do Sul, tinha como destino a cidade de Tânger, no norte de Marrocos, segundo um comunicado da PJ de Cabo Verde.

O barco fez uma escala no Porto da Praia para cumprir os procedimentos legais relacionados com a morte a bordo de um dos tripulantes.

"Todavia, antes, a PJ já estava na posse de informações de que se tratava de uma embarcação suspeita de transportar uma quantidade indeterminada de estupefacientes", lê-se na nota.

A PJ referiu que a operação "ESER", nome do cargueiro que transportava a droga, foi desenvolvida na sequência de um processo de instrução resultante da troca de informação operacional com o MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics), com sede em Lisboa.

Na operação de busca, descarga, acondicionamento, transporte e guarda do produto apreendido, a PJ contou com a cooperação e o suporte técnico da Polícia Judiciária Portuguesa, da Polícia Nacional Francesa, bem como de forças de segurança nacionais, designadamente as Forças Armadas e a Polícia Marítima, e ainda da ENAPOR (gestora portuária) e do Porto da Praia.

O cargueiro, com capacidade para 3.800 toneladas de carga, continua atracado na Praia.