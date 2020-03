Maiores partidos timorense declaram apoiar estado de emergência

O chefe da bancada do maior partido no parlamento, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Aniceto Guterres Lopes, disse que o estado de emergência é essencial para ajudar a combater "com responsabilidade" a ameaça da covid-19.

"A Fretilin declara-se a favor do estado de emergência nacional. A Fretilin apela a todos em Timor-Leste para colaborar com as autoridades na luta contra esta nova pandemia. Uma luta em que todos temos que praticar medidas de prevenção e de higiene", declarou.

"Precisamos de unidade, de todos, perante esta ameaça. Apelamos a todos os partidos para deixarem de lado os interesses políticos e partidários, para entre todos responder a este inimigo potente, em nome do povo", afirmou.

O deputado da Fretilin disse que são necessárias "medidas efetivas para prevenir, antecipar e responder à covid-19" e que vários países adotaram "medidas drásticas, incluindo a declaração do estado de emergência".

"Todos em Timor temos de estar prontos para combater. O Estado tem o dever de criar condições para combater esta ameaça invisível com sucesso", sublinhou.

"A bancada da Fretilin dá todo o apoio a estas medidas para antecipar e prevenir a expansão do coronavírus. São medidas drásticas, mas peritos em todo o mundo reconhecem que essas medidas são efetivas para combater a ameaça do vírus", indicou.

Aniceto Lopes disse que países com mais capacidade económica e melhores serviços de saúde aplicaram o estado de emergência e que as medidas garantem que o Governo pode "disciplinar todos para assumir responsabilidade para cumprir regressas de prevenção de todos".

"Rico e pobre, a gente grande e a pequena. Todos têm de cumprir. O futuro de Timor depende dos timorenses e de agirmos coletivamente para responder a isto", advertiu.

O chefe da bancada do segundo maior partido no parlamento, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Duarte Nunes, declarou que os "órgãos de Estado têm que trabalhar juntos, com energia, para ultrapassar esta situação de grande ameaça".

"Esta situação não é normal, é excecional. Precisamos de um esforço conjunto para ultrapassar isto", disse.

"Temos um caso positivo, um caso que está bem controlado, mas isso não significa que a ameaça deixa de merecer atenção. Temos de estar preparados e cerrar fileiras", afirmou.

Francisco Vasconcelos, líder parlamentar do Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro, também declarou o apoio do partido ao pedido do Presidente timorense.

"As medidas preventivas são importantes. Temos de continuar a trabalhar para a prevenção (...) da perspetiva e do ponto de vista político, esta é uma situação crucial e que precisa do apoio de todos", afirmou.

A votação da declaração do estado de emergência vai decorrer de forma nomimal.