A Alemanha virou politicamente à direita. As projeções dão a vitória aos conservadores da CDU com 29 por cento dos votos. Mas é a extrema-direita que duplica a votação: a AfD de Alice Weidel consegue 19,5 por cento.

Os sociais-democrata da SPD do atual chanceler Scholz afunda-se com 16 por cento, o pior resultado em mais de um século. Os Verdes são a quarta força política com 13,5 por cento, uma ligeira descida em relação às últimas eleições.



Seguem-se semanas de intensas negociações para a formação de Governo.