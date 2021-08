Maioria da população dos países do G20 diz que o planeta está perto do ponto de não retorno

A atividade humana está a empurrar o planeta para um ponto de difícil retrocesso. Quem o diz são três quartos da população dos países mais ricos do mundo.





Acrescentam que a prioridade é apoiar ações decisivas para inverter este caminho, mesmo que implique perder lucro económico.







Entre os G20, 58 por cento dos inquiridos revela que está extremamente preocupado com o estado do planeta.





"O mundo não caminha como um sonâmbulo para a catástrofe. As pessoas sabem que estamos a correr riscos colossais, querem fazer mais e querem que seus governos façam mais", afirma Owen Gaffney da Global Commons Alliance, um dos autores do estudo, citado no The Guardian.







Sublinha "os resultados da ciência devem fornecer aos líderes do G20 a confiança para agir mais rapidamente e implementar políticas mais ambiciosas para proteger e regenerar nossos bens comuns globais"







O relatório demonstra que, entre as nações do G20, 73% das pessoas acreditam que a "atividade humana empurrou a Terra para perto de pontos de inflexão".

De acordo com o estudo, os países menos ricos tem maior consciência desses riscos - Indonésia (86%), Turquia (85%), Brasil (83%), México (78%) e África do Sul (76%) - comparativamente às respostas dos países mais ricos - Unidos Estados (60%), Japão (63%), Grã-Bretanha (65%) e Austrália (66%), que reconhecem menor perigo.





Quatro em cada cinco inquiridos afirmaram que estavam dispostos a alterar o seu quotidiano para ajudar a regenerar os bens comuns globais.





Elizabeth Wathuti, ambientalista queniana, escreveu no prefácio da investigação que "as pessoas estão a começar a sentir que a natureza está a reagir".







"As pessoas no poder parecem achar que não há problema em derrubar árvores velhas ou destruir ecossistemas naturais para construções ou estradas, ou extrair petróleo, desde que plantem novas árvores. Mas essa abordagem não está a funcionar, e as descobertas neste relatório mostram que muitas pessoas não apoiam mais essa idiotice econômica", alerta Wathuti.



Resistência entre grandes grupos



Os autores deste trabalho de investigação acreditam que vão encontrar resistência entre grandes grupos económicos e investidores, mas por outro lado, este documento representa a opinião pública desses 20 países industrializados.







Cerca de 83 por cento dos inquiridos pretendem proteger o equilíbrio da natureza e 69 por cento defende a proteção dos sistemas de suporte à vida do planeta custará menos que os danos causados pelas alterações climáticas. Os brasileiros são quem mais apoia esta ideia e os franceses, menos.





Apenas 25 por cento das pessoas questionadas dizem que os governos devem manter a prioridade em garantir empregos e lucros.

Pandemia pode ser porta para mudança



A Covid-19 também foi assunto do estudo. 75 por cento das pessoas acredita que a pandemia demonstrou como o comportamento humano pode alterar de um momento para outro e abrir porta para a mudança.





Sobre se a ONU e outras organizações internacionais deveriam receber mais poder para proteger a natureza, o consenso entre indianos, chineses e turcos ultrapassou os 75 por cento dos inquiridos. Os americanos são quem menos apoia, apenas 49 por cento apresentou resposta favorável.





O relatório também identificou que a consciência e a vontade de agir é menor entre os homens, pessoas mais velhas, habitantes rurais, população dos Estados ricos, e pessoas de pendor político nacionalista.







Este estudo à opinião pública dos G20 desenvolveu-se em abril e maio, antes das ondas de calor, inundações e incêndios do verão do hemisfério norte.







Este documento fará parte da base de trabalho de reuniões e conferências internacionais sobre a vida planetária, a Cop26, que decorrerão em Glasgow, na Escócia.