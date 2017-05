Partilhar o artigo Maioria de apoiantes de Mélenchon vão abster-se ou votar branco no domingo Imprimir o artigo Maioria de apoiantes de Mélenchon vão abster-se ou votar branco no domingo Enviar por email o artigo Maioria de apoiantes de Mélenchon vão abster-se ou votar branco no domingo Aumentar a fonte do artigo Maioria de apoiantes de Mélenchon vão abster-se ou votar branco no domingo Diminuir a fonte do artigo Maioria de apoiantes de Mélenchon vão abster-se ou votar branco no domingo Ouvir o artigo Maioria de apoiantes de Mélenchon vão abster-se ou votar branco no domingo

Tópicos:

Emmanuel Macron, Jean-Lic Melénchon, Marine Le Pen, França,