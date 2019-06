Maioria de mortes na ocupação indonésia de Timor-Leste foi em acampamentos revela académico

Lusa28 Jun, 2019, 07:40 | Mundo

Um académico australiano defendeu em entrevista à Lusa que a morte de mais de 200 mil timorenses nos primeiros anos de ocupação indonésia foi a maior perda de vida relativa à população desde o holocausto.

"Sabemos que em alguns acampamentos onde as pessoas eram colocadas, a taxa de mortalidade era de entre 1.5% e 8% por mês, durante 19 meses consecutivos", disse o investigador australiano Clinton Fernanes.

"Uma mortalidade que representa a maior perda de vida relativa à população deste o holocausto. A melhor estimativa é de que tenham morrido mais de 204 mil pessoas no período entre maio de 1977 e outubro de 1979", refere.

Cólera, disenteria e diarreia foram as principais causas de morte nos acampamentos criados depois dos bombardeamentos para onde foram colocadas as pessoas que "já estavam fracas por causa da pouca comida" e que tinham fugido das montanhas, rendendo-se, depois do bombardeamento intenso das forças indonésias.

Ex-militar australiano e responsável pela Timor Desk a partir de 1998, Clinton Fernandes esteve destacado no Australian Army Intelligence Corps (AUSTINT) e é atualmente professor de Estudos Políticos e Internacionais na Universidade de NSW-Camberra, tendo publicado vários artigos e livros sobre Timor-Leste.

Numa entrevista alargada com a Lusa, Fernandes -- que deverá no próximo ano publicar um livro sobre o genocídio indonésio -- recordou os primeiros anos da ocupação indonésia de Timor-Leste, depois da invasão de Díli, que começou a 07 de dezembro de 1975.

Baseando-se em documentos oficiais, Clinton Fernandes disse que "nos primeiros seis dias depois da invasão, a Indonésia mal conseguiu passar de Díli", com a Fretilin a "usar morteiros e `snipers` [atiradores] para travar os indonésios que tiveram dificuldade em descarregar o seu equipamento".

Porém, depois de conseguirem sair de Díli, "num espaço de três meses todas as principais localidades estavam controladas pela Indonésia, com a resistência a controlar o interior montanhoso e as zonas rurais", acrescentou.

A grande mudança ocorreu depois das eleições indonésias de maio de 1977 quando a administração norte-americana de Jimmy Carter decidiu aumentar o fornecimento de munições e armamento para as forças indonésias, especialmente a força aérea, explicou.

"Isso permitiu à Indonésia bombardear e lançar napalm. Os documentos que tenho mostram o uso de napalm", disse.

"A Fretilin ainda tinha uma sociedade a funcionar nas montanhas, mas os ataques aéreos forçaram a rendição de muitas pessoas que desciam às vilas e ficavam depois em campos", referiu.

Locais de "trânsito" onde "colaboradores da Indonésia identificavam as pessoas da Fretilin ou mulheres e filhas de pessoas da Fretilin que eram depois transformadas em escravas sexuais".

O resto, disse, "ficavam em campos de reassentamento, locais sem condições sanitárias, com uma epidemia de cólera e fome induzida pelos militares", referiu.

Uma situação, disse, da qual a Austrália "tinha conhecimento detalhado" ainda que, nos anos seguintes, especialmente desde 1980, tenha deixado de ter tanto interesse por Timor-Leste que passou a ver como "uma qualquer outra província indonésia".

"A Timor Desk foi fechada no final de 1979. Os seus últimos relatórios foram feitos depois da morte de Nicolau Lobato. O último oficial da Timor Desk foi o capitão John Florent, conhecido como Pepe", adiantou Clinton Fernandes.

"O seguinte fui eu próprio, e isso só ocorreu poucos dias depois da queda de Suharto em maio de 1998 quando nos mandaram reativar a Timor Desk", considerou.

Fernandes recorda que a Desk Timor esteve ativa e com conhecimento detalhado das condições em Timor-Leste e das operações militares indonésia até 1980, mas que depois "a Austrália deixou de se focar no assunto".

"O que aconteceu nos [anos] 80 havia muito pouco interesse ou conhecimento porque Camberra considerava o assunto fechado", enfatizou.

O académico explica que, para Camberra, "a resistência tinha sido derrotada, em termos de guerra convencional" e que deixou de haver razão para "a recolha de informação sobre as operações indonésias".

"Não havia interesse em análises do ponto de vista de direitos humanos. Nos serviços de inteligência isso não interesse assim tanto. Pequenas operações de infantaria, ou atos de terror e de execução não dizem nada que interesse aos serviços emergência", comentou, lacónico.

Quando ele próprio assumiu as funções na Timor Desk pegou em algumas fotos com atos de tortura supostamente cometidos em Timor-Leste e que mostrou a uma oficial superior.

"Ela olhou par elas e disse: provavelmente falsas. E não lhes deu mais do que uns segundos de atenção. Um total desinteresse no que estava nas fotos. Parecia a tortura e o assassínio de umas jovens timorenses e esta oficial não sentiu qualquer interesse. Há uma ausência de preocupação sobre o que possa estar a ocorrer noutros locais", considerou.

"Empatia não é o ponto mais forte do sistema. A atitude geral é de que isto é um problema de outros. Um grupo de estrangeiros a matar outro grupo de estrangeiros", disse.