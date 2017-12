Maioria dos espanhóis rejeita reformas à Constituição que permitam referendo à independência

Lusa03 Dez, 2017, 10:59 | Mundo

A sondagem da empresa Sigma Dos, realizada a nível nacional a partir de 900 entrevistas entre os dias 23 e 29 de novembro, indica ainda que 68,5% dos inquiridos acreditam que os partidos políticos não vão chegar a um acordo sobre como modificar a Carta Magna, uma opinião partilhada sobretudo pelos eleitores do Unidos Podemos (81,2 %) e com menos de 29 anos (84,1 %).



Apenas 19% dos inquiridos confia que os partidos políticos vão alcançar um consenso que permita reformar a Constituição, segundo a sondagem da Sigma Dos.



Os que nas últimas eleições votaram no Podemos são os que mais apoiam a reforma constitucional (89%) e também os que optaram pelo PSOE (75,8%), frente aos eleitores do PP, entre os quais menos de metade (48,9%) considera necessário dar esse passo.



Os eleitores do PP, PSOE e Ciudadanos são os que mais se opõem a que essa modificação inclua a autorização para convocar um referendo à independência (até 85,4% estão contra no caso do PP), enquanto 60,8% do eleitorado dos Unidos Podemos concorda que se inclua essa reforma numa nova Constituição.



A sondagem indica que 32,7% dos entrevistados são a favor que o Estado recupere as competências que hoje são geridas pelas comunidades autónomas, 27,4% querem mais autonomia para estas regiões e 20,8% preferem não fazer alterações.