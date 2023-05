Maioria dos países lusófonos melhorou no índice de liberdade de imprensa

Entre os oito dos nove Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que constam deste índice, já que São Tomé e Príncipe não consta, Timor-Leste ocupa agora a segunda melhor posição (10.ª), logo a seguir a Portugal (9.ª), tendo subido sete lugares.

Cabo Verde também melhorou neste ranking, ocupando agora a 33.ª posição (36.ª em 2022).

A Guiné-Bissau ocupa agora o 78.º lugar, tendo subido 14 posições em relação ao ano anterior, e o Brasil a 92.ª posição (subiu 18 lugares).

Moçambique registou uma subida de 14 posições, ocupando agora o 102.º lugar, e a Guiné Equatorial, que subiu 21 lugares, está agora na 120.ª posição.

Angola regista o pior resultado entre os lusófonos, ocupando agora o 125.º lugar deste ranking de 180 países, tendo registado também a descida mais acentuada (26 posições) dos Estados da CPLP analisados.

De acordo com a nota que acompanha a 21.ª edição do índice da liberdade de imprensa da RSF, algumas das maiores quedas ocorreram em África, como no Senegal (caiu 31 lugares e ocupa a 104.ª posição), sobretudo "devido às acusações criminais contra dois jornalistas - Pape Alé Niang e Pape Ndiaye -- e à forte diminuição da segurança do pessoal dos meios de comunicação social".

No Magrebe, a Tunísia (121.ª posição) desceu 27 lugares, "devido ao crescente autoritarismo do Presidente, Kais Saied, e da incapacidade do Presidente Kais Saied para tolerar as críticas dos `media`".