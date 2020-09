Mais 102 casos em Cabo Verde, o maior aumento desde início da pandemia

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que os laboratórios do país analisaram 481 amostras nas últimas 24 horas, dos quais 102 deram resultado positivo.

Segundo a mesma fonte, quase metade dos novos casos de infeção com o novo coronavírus (48) foram diagnosticados no concelho da Praia, de um total de 82 só na ilha de Santiago.

Os restantes casos em Santiago foram registados nos municípios da Ribeira Grande e São Miguel, com nove cada, Santa Cruz (6), São Lourenço dos Órgãos (4), Santa Catarina e Tarrafal (3 cada).

O concelho dos Mosteiros, na ilha do Fogo, registou mais cinco casos, a Ribeira Brava de São Nicolau teve mais quatro e a ilha do Sal mais 11 npvas infeções com o vírus que provoca a covid-19.

No mesmo comunicado, o Ministério da Saúde adiantou ainda que foram registados mais 15 recuperados, de um total agora de 4.119 pessoas com alta.

O país tem neste momento 648 casos ativos e mantém os 44 óbitos, de um total de 4.813 casos positivos acumulados desde 19 de março, dia em que foi registado o primeiro caso de covid-19 no arquipélago.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 921.097 mortos e mais de 28,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.