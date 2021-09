Mais 11 mortes, 263 casos e 1.177 recuperados em Moçambique

As vítimas mortais, com idades entre cinco e 77 anos, são de nacionalidade moçambicana e os óbitos foram declarados nos últimos três dias, indicou o ministério no boletim de atualização diária de dados sobre a doença.

Moçambique eleva o total acumulado de mortes por covid-19 para 1.864 e o de casos para 146.316, dos quais 91% recuperados da doença e 131 internados.

O país africano tem 10.874 casos ativos do coronavírus SARS-CoV-2, de um total de 850.627 suspeitos testados desde o anúncio do primeiro caso, em março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 4.507.823 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,98 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.