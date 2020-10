Mais 171 mortos e 3699 infetados no México

As autoridades de saúde informaram na segunda-feira que houve um aumento de 0,43 por cento de contágios e de 0,20 por cento de mortes em comparação com o dia anterior.



A Covid-19 já é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia.



A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France Presse.