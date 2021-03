Mais 4 milhões de doses de vacina da Pfizer a caminho da Europa

Reuters

A Comissão Europeia encomendou mais 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 à BioNTech-Pfizer para “combater os hot-spots do coronavírus”, conforme explicou um porta-voz da Comissão. Estas doses devem chegar até ao final do mês.