Mais abertura em Espanha e Itália, mais testes no Reino Unido

Pela primeira vez em seis semanas de confinamento, as crianças com menos de 14 anos voltam a poder sair à rua, acompanhadas, durante uma hora, a uma distancia de um km das respectivas casas.



Se os níveis de contágio continuarem a baixar, o governo espanhol irá aliviar por etapas, a partir de 9 de maio, as medidas de confinamento.



O Reino Unido vai intensificar o número de testes na próxima semana tendo por alvo 100 mil por dia, numa altura em que o primeiro-ministro Boris Johnson retoma o comando do governo após três semanas de convalescença da Covid-19.



No quinto país do mundo com maior número de mortes por esta doença à escala mundial, o chefe do governo interino sublinha que uma segunda vaga de infeções seria um golpe rude na confiança pública e por isso os próximos passos têm de ser seguros.



Itália também registou nas ultimas 24 horas o menor número diário de mortes por esta doença desde 14 de março, 260, e o primeiro-ministro anunciou a intenção de reabrir as industrias de construção civil e manufactura a partir 4 de maio mas as escolas, só em setembro.



Giuseppe Conte avisou que as empresas terão de adoptar medidas rigorosas de saúde antes de poderem reabrir portas. Empresas exportadoras consideradas estratégicas podem já abrir na próxima semana em articulação com as autoridades locais.



Na Alemanha foram presas mais de 100 pessoas em Berlim durante um protesto contra o confinamento.



E na Bélgica, o país do mundo com maior índice de mortalidade da Covid-19 por milhão de habitantes, chega uma história de esperança: uma mãe infectada por coronavírus deu à luz uma bebé saudável.