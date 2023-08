Mais de 100 detidos no Paquistão após ataque muçulmano a bairro cristão de Faisalabad

Muitos cristãos começaram a abandonar as suas casas pelas 5h00 perante avisos do que se preparava por parte de vizinhos muçulmanos. A maioria foi contudo surpreendida e"Alguns corriam descalços, outros de riquexó. Era um caos em todo o lado", referiu à Agência France Presse o pastor Javed Bhatti., tendo ardido quatro, assim como a casa de um catequista e a casa paroquial. Um cemitério cristão foi vandalizado e centenas de casas de cristãos ficaram destruídas."Fotografias e vídeos de páginas do Corão queimadas foram partilhadas entre os habitantes, o que provocou protestos", resumiu o porta-voz dos serviços de socorro da cidade, Rana Imran Jamil.

Apelos a "sair e matar" cristãos

Yasir Bhatti, cristão paquistanês de 31 anos, fugiu de casa, situada perto de uma das igrejas incendiadas. "Eles partiram as janelas, as portas e arrastaram os frigoríficos, os sofás, as cadeiras e outros móveis, para os empilhar frente à igreja e queimá-los. Também queimaram e profanaram as Bíblias", contou.





O padre Khalid, pároco de São Paulo, em Jaranwala, teve de se fechar dentro da casa paroquial quando os extremistas a cercaram, gritando e exigindo que ele saísse.

Os atacantes acabaram por dispersar permitindo a fuga do padre Khalid mas regressaram depois e incendiaram certidões de baptismo, casamento e óbito que se encontravam no escritório paroquial.Em vídeos publicados nas redes sociais podem ver-se também líderes muçulmanos a usar megafones e a incitar a turba. "Os cristãos profanaram o Corão. Todos os religiosos, todos os muçulmanos devem unir-se e encontrar-se diante da mesquita. Mais vale morrer se não defenderem o Islão", ouve-se num deles."Duas mulheres corriam, abri a porta da minha casa e obriguei-as a entrar. Elas estavam cheias de medo mas consegui tranquilizá-las", testemunhou Tariq Rasool à AFP.Um clérigo cristão afirmou que fugiram cerca de duas mil pessoas. "Todos os cristãos abandonaram as suas casas e procuraram refúgio" noutros lugares, referiu à France Presse Fayaz Masih Khokhar, que veio da cidade vizinha de Lahore para ver a sua família e apoiar a comunidade cristã."Esta situação tem sido muito aterradora. Os cristãos estão muito assustados. Por favor, rezem pelo nosso povo, rezem para que as suas vidas sejam protegidas. Muitas pessoas perderam os seus bens, tudo. Não sabem o que fazer nem para onde ir" apelou o padre Abid Tanveer, vigário geral da Diocese católica de Faisalabad, à AIS.Outro cristão de Failasabad referiu que o que se passou

Investigação

Mais de 6.000 polícias e paramilitares paquistaneses patrulham agora as ruas vazias, masUm sacerdote mais idoso disse à AIS que a ameaça não tinha passado e que as pessoas continuavam "muito assustadas".

O Governo do Punjab anunciou em comunicado que 120 pessoas foram detidas e que a polícia estava à procura da família acusada de blasfémia. A televisão Al Jazeera reportou depois que os detidos ascendem atualmente a quase 150.







"Vamos prossegiur com as nossas operações para deter outros envolvidos", declarou o inspector general da polícia do Punjab, Usman Anwar.



Foi tambémRepresentantes governamentais condenaram a violência e em várias localidades realizaram-se pequenas manifestações a reclamar a proteção dos cristãos. O novo primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, anunciou "medidas severas contra aqueles que violam a lei e ataquem as minorias".O bispo de Lahore, Nadeem Kamran, apelou em comunicado a "todos os líderes e personalidades religiosas e confissões", para trabalharem "na salvaguarda da unidade nacional", face ao que considerou a "triste situação actual no país".A lei da blasfémia é muitas vezes utilizada no Paquistão para perseguir minorias religiosas por interesses económicos ou vingança pessoal, e uma simples alegação sem fundamento pode provocar perseguições e linchamentos.Os cristãos representam cerca de dois por cento da população paquistanesa e ocupam os escalões mais baixos da sociedade, sendo um dos alvos preferenciais das perseguições e alegações de blasfémia.O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Vedant Patel, criticou severamente o sucedido. "", afirmou."A violência ou a ameaça de violência nunca é uma forma aceitável de expressão", acrescentou. "Exortamos as autoridades paquistanesas a realizar um inquérito completa a estas alegações e apelar à calma".