Mais de 100 pessoas dadas como desaparecidas em incêndios na Califórnia

Lusa10 Out, 2017, 08:50 / atualizado em 10 Out, 2017, 09:01 | Mundo

Scott Alonso, diretor de comunicações do condado de Sonoma, afirmou que os casos de pessoas desaparecidas foram reportados via telefone para uma ‘hotline’ criada pelo condado para o efeito.



O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou na segunda-feira o estado de emergência em pelo menos oito condados, devido aos incêndios que provocaram dez mortos, sete dos quais em Sonoma, e pelo menos cem feridos, segundo o mais recente balanço.



Os incêndios também obrigaram à retirada de 20 mil pessoas e destruíram 1.500 habitações e estabelecimentos comerciais, estando a ser considerados pelas autoridades como uma das piores situações de emergência naquele estado norte-americano.



Segundo dados oficiais, as chamas consumiram já quase 30 mil hectares no norte da Califórnia, sobretudo nos condados de Napa e Sonoma, abarcando uma região da Califórnia conhecida pela sua produção de vinhos de grande qualidade.



Os fogos deflagraram, por causas que ainda se desconhecem, na noite de domingo, pelas 22:00 (07:00 de segunda-feira em Lisboa), e expandiram-se rapidamente desde o condado de Napa a outras zonas devido aos fortes ventos, de 80 quilómetros por hora, de acordo com as autoridades.



Um dos incêndios mais graves lavra em Santa Rosa, a cidade mais povoada do condado de Sonoma, onde foram lançados apelos para que os moradores dos bairros do norte abandonem imediatamente as suas casas dada a facilidade com que as chamas se têm propagado.



Nessa localidade, o fogo provocou a evacuação de estabelecimentos comerciais, escolas e hospitais.



Mais de cem mil pessoas encontram-se sem eletricidade e sem gás, sobretudo nos condados de Napa e Sonoma.



Os incêndios obrigaram também ao encerramento da principal autoestrada que une a cidade de São Francisco aos condados do norte da Califórnia dado que as chamas chegaram a aproximar-se dos limites da via e a espessa nuvem de fumo que formou impedia a visibilidade, segundo imagens transmitidas pelas televisões locais.