Mais de 100 pessoas desaparecidas em naufrágio na Líbia

Até ao momento, a guarda costeira libanesa conseguiu resgatar 14 sobreviventes da embarcação que naufragou ao largo da costa da Líbia, disse um porta-voz da guarda costeira líbia, Ayoub Gassim, à agência Associated Press.





A Líbia é um dos principais locais de embarque de migrantes - que tentam escapar de conflitos ou da miséria - e que pretendem atravessar o mar até à Europa. Na maior parte das vezes, navegam em barcos frágeis oferecidos por contrabandistas.











Até agora, em 2018, pelo menos 972 migrantes morreram no Mediterrâneo. De acordo com as estatísticas da OIM, 635 pessoas perderam a vida a caminho da Itália e 292 morreram tentando chegar à costa espanhola desde o início do ano.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima que mais de sete mil pessoas tenham sido devolvidas pela guarda costeira da Líbia ao longo deste ano.