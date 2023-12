Mais de 11.700 pessoas retiradas de casa por tempestade no sul das Filipinas

O Conselho Nacional de Redução e Gestão do Risco de Desastres (NDRRMC, na sigla inglesa) das Filipinas disse, num relatório diário, que as pessoas retiradas estão a ser transferidas para abrigos temporários.

Até à data, os serviços de emergência não registaram vítimas mortais, feridos ou danos materiais, de acordo com a agência de notícias EFE.

A agência France-Presse (AFP) informou, por sua vez, que a polícia de Manay, onde a tempestade tropical Jelawat atingiu a costa, declarou um desaparecido no rio Casaoman, que atravessa esta cidade costeira de cerca de 40 mil habitantes.

O habitante "ignorou os avisos e foi apanhar cocos que flutuavam no rio. Pensamos que foi arrastado", disse o major Meliton Sango.

A tempestade Jelawat, com ventos sustentados de 65 quilómetros por hora, atingiu esta manhã o sudeste da ilha e deverá alcançar Davau, a cidade mais populosa de Mindanau, com 1,6 milhões de habitantes, informou o NDRRMC.

De acordo com as previsões, o Jelawat vai atingir a região ao longo do dia e deixar fortes chuvas, especialmente "no interior montanhoso".

"Nestas condições, é provável que ocorram inundações e deslizamentos de terras provocados pela chuva, especialmente em zonas suscetíveis ou altamente suscetíveis a estes riscos", advertiu o serviço meteorológico.

Antes da chegada da tempestade, as autoridades tomaram várias medidas de precaução, como a suspensão dos serviços de transporte marítimo na região afetada.

Todos os anos, entre 15 e 20 tufões passam pelo arquipélago das filipinas durante a estação das chuvas, que começa entre maio e junho e termina em outubro ou novembro.