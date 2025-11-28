Mais de 120 mortos. Concluído combate ao fogo em Hong Kong dois dias após início

(em atualização)



As chamas estavam "amplamente extintas" às 10h18 (2h18 em Lisboa) e "as operações de combate ao incêndio estão concluídas", disse à agência de notícias France-Presse (AFP) um porta-voz do Governo, citando os bombeiros.

As autoridades elevaram o número de mortos do pior incêndio a atingir Hong Kong desde 1948 para 94 na noite de quinta-feira, incluindo um bombeiro. Um número indeterminado de pessoas permanece desaparecido.

A tragédia causou comoção na região administrativa especial chinesa, evidenciando vulnerabilidades devido à alta densidade populacional, e levou também a uma revisão das práticas de construção e a uma investigação a possível corrupção.

Moradores do complexo habitacional de quase duas mil unidades, inaugurado em 1983 no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong, disseram à AFP que não ouviram sinais de alarme e tiveram de bater em portas para avisar os vizinhos.

"O fogo alastrou-se muito rápido", disse um homem de apelido Suen. "Tocar à campainha e bater nas portas, mandando-os correr --- era assim que acontecia", contou.

A polícia anunciou a detenção de três homens suspeitos de "negligência grosseira" após a descoberta de materiais inflamáveis deixados para trás durante as obras, o que permitiu que o fogo se alastrasse rapidamente devido a ventos fortes.

A extensão exata do envolvimento dos três detidos no início do incêndio ainda não é clara.

O chefe do Executivo, John Lee Ka-chiu, anunciou a inspeção de todos os principais projetos de renovação da cidade.

O número dois do Governo, Eric Chan, por sua vez, considerou "imperativo acelerar a transição completa para andaimes metálicos", sendo ainda habituais em Hong Kong andaimes de bambu.

O incêndio também pode ter repercussões na concessão e execução de contratos de construção.

"Diante da imensa indignação pública, uma força-tarefa foi criada para conduzir uma investigação minuciosa sobre possíveis atos de corrupção no grande projeto de reforma do Wang Fuk Court, em Tai Po", afirmou a Comissão Independente de Combate à Corrupção de Hong Kong, em comunicado.

A Hong Kong Horse Racing Corporation, uma instituição centenária, anunciou hoje que as corridas de cavalo de domingo em Sha Tin seriam realizadas à porta fechada e que os jóqueis usariam braçadeiras pretas em sinal de luto.

Hong Kong, com 7,5 milhões de habitantes, tem uma densidade populacional média de mais de 7.100 pessoas por quilómetro quadrado. Esse número pode ser até três vezes maior nas áreas mais urbanizadas.

Devido à área territorial limitada, foi construída uma profusão de torres residenciais, algumas com mais de 50 andares.