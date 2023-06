Mais de 120 pessoas de duas embarcações levadas para a Grande Canária

Tripulantes do Guardamar Caliope e do Helimer participaram na operação que salvou a vida às 122 pessoas quando se encontravam nas embarcações a 132 quilómetros a leste de Arguineguín, sudoeste da Grande Canária, segundo as autoridades locais

No primeiro barco estavam 55 homens, quatro mulheres e dois menores e no segundo bote 53 homens, seis mulheres e dois menores.

O Resgate Marítimo recebeu hoje de madrugada um novo aviso para uma outra embarcação composta aparentemente por 49 pessoas, aguardando a sua posição exata para acionar um dispositivo de busca e salvamento.