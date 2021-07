Mais de 1.200 migrantes expulsos de Argélia para o Níger em duas semanas - OIM

"Em 18 de julho, chegou da Argélia uma caravana oficial de 515 repatriados nigerinos. Em 16 de julho, 752 migrantes originários da África Ocidental chegaram a pé a Assamaka, cidade [nigerina] próxima da fronteira argelina", escreveu na segunda-feira o escritório da OIM no Níger na sua página na rede social Facebook.

"Após a sua perigosa e difícil viagem", os migrantes "receberam todos os bens não alimentares [kits de higiene, cobertores, tapetes] graças ao financiamento do Ministério do Interior italiano", acrescenta-se no texto, citado hoje pela agência France-Presse (AFP).

Segundo as Nações Unidas, a Argélia expulsou dezenas de milhares de migrantes e refugiados da África Ocidental e Central desde 2014.

Alguns destes tentam sobreviver na Argélia, mas outros procuram chegar à Europa.

As organizações não-governamentais (ONG) argelinas e internacionais acusam as autoridades de Argel de prenderem e deportarem arbitrária e coletivamente cidadãos da África subsaariana, deixando-os, por vezes, sem comida ou água no meio do deserto.

A Argélia, que não tem legislação sobre asilo, negou de forma regular estas acusações, dizendo tratar-se de uma "campanha maliciosa".

A reabertura da fronteira terrestre entre Argélia e Níger, encerrada por 16 meses devido à pandemia de covid-19, foi reaberta para facilitar o comércio bilateral, segundo o anunciado pelo Presidente argelino, Abdelamadjid Tebboune, durante uma visita ao homólogo nigerino, Mohamed Bazoum.