Mais de 1.200 mortos em quase um ano de conflito no Líbano - Governo

"O número de mortos atingiu os 1.247, com 5.278 feridos, a maioria dos quais civis, mulheres e crianças", frisou, em conferência de imprensa, Nasser Yassin, ministro do Ambiente libanês e coordenador do plano de emergência do Governo para lidar com o desastre.

"Quanto aos deslocados, 52.900 pessoas estão agora alojadas em 360 abrigos, a maioria em instituições de ensino e escolas públicas", acrescentou o responsável.

Na segunda-feira, Israel iniciou uma intensa campanha de bombardeamentos, sobretudo no sul e leste do Líbano, justificando que está a visar posições do grupo xiita libanês Hezbollah e `rockets` e mísseis alegadamente escondidos em zonas civis para atacar o território israelita.

Os bombardeamentos, na escala de centenas em três dias, já custaram a vida a mais de 600 pessoas e provocaram a deslocação de dezenas de milhares de libaneses, segundo as autoridades do Líbano.

Nos últimos dias, o número elevado de fugas das zonas do sul resultou em engarrafamentos de muitas horas na estrada para Beirute, enquanto as autoridades tiveram de abrir um grande número de novos espaços para acomodar as famílias.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) alertou que muitos dos afetados estão provavelmente deslocados pela segunda vez e já teriam abandonado o seu local de residência inicial durante os primeiros onze meses de confrontos fronteiriços entre as partes.

Desde o início da guerra, a 07 de outubro de 2023, entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, o Exército israelita e o Hezbollah, aliado do movimento islamita palestiniano, têm estado envolvidos em fogo cruzado, que se intensificou nos últimos dias, aumentando, ao abrir uma segunda frente de batalha com Israel, a ameaça do alastramento da guerra a toda a região do Médio Oriente.

Desde 08 de outubro, Israel e Hezbollah têm trocado tiros numa base diária, provocando a deslocação de dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Israel intensificou os seus ataques contra o Hezbollah no Líbano, à medida que as autoridades de Telavive anunciaram uma deslocação das operações militares da Faixa de Gaza para o norte do país.