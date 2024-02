Mais de 1,3 milhões de visitantes em Macau na semana do Ano Novo Lunar

Em termos médios diários entraram na cidade 169.725 pessoas ou mais 163,8% do que no ano passado, sendo que, em 2023, a semana do Ano Novo Lunar decorreu entre 21 e 27 de janeiro, de acordo com o site da DST, com base em dados da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Do número total de visitantes (1.357.803), mais de um milhão (1.034.503) era oriundo do interior da China, acrescentou.

O período do Ano Novo Lunar, o maior movimento de massas do mundo, é a principal festa tradicional das famílias chinesas e acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar. Este ano, o primeiro dia do ano celebrou-se a 10 de fevereiro.

Em 2023, Macau recebeu 28,2 milhões de visitantes, cinco vezes mais do que no ano anterior, e 71,6% do registado antes do início da pandemia.

Em janeiro do ano passado, as autoridades locais puseram fim a todas as restrições impostas devido à covid-19.