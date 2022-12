Mais de 160 pessoas resgatadas de dois barcos no Mediterrâneo central

A organização não-governamental (ONG) MSF disse que 90 pessoas, incluindo 35 crianças, foram resgatadas de um barco insuflável que estava em apuros "em águas internacionais perto da Líbia".

"Todos estão seguros a bordo do [navio] Geo Barents e estão a ser tratados pela equipa" dos MSF, disse a ONG na sua conta do Twitter.

Os MSF detalharam que o barco foi localizado e que as operações de resgate "começaram imediatamente", apenas horas depois de indicar que outras 74 pessoas, "incluindo muitas mulheres e crianças", foram resgatadas no Mediterrâneo central depois de deixarem a costa líbia num barco insuflável.

O Geo Barents partiu em 01 de dezembro do porto siciliano de Augusta (sul de Itália), onde efetuou trabalhos de manutenção e mudança de tripulação, para navegar numa zona onde desde há um mês não havia navios humanitários.

O Governo italiano de extrema-direita, da primeira-ministra Giorgia Meloni, já está a aplicar a nova política anti-imigração, que permite somente o desembarque de pessoas vulneráveis salvas pelos barcos das ONG.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) informa no seu website este ano mais de 1.960 pessoas morreram ou foram dadas como desaparecidas, enquanto tentavam atravessar o Mar Mediterrâneo para alcançar as costas europeias.