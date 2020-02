Mais de 1.700 timorenses beneficiaram de programa de trabalho sazonal na Austrália em 2019

Em comunicado, o adido de trabalho para a Austrália junto do Consulado Geral de Timor-Leste em Darwin, Antonio Armindo, afirmou que em 2019 trabalhadores timorenses estiveram em mais de 30 empresas, em negócios de atividade agrícola e de hospitalidade, na maioria dos estados australianos.

"O número de trabalhadores recrutados pela Austrália mais que duplicou desde 2017", referiu, em declarações à Lusa.

Cerca de 29% dos trabalhadores eram mulheres, "a percentagem mais elevada entre os dez países" da região que participam no programa de trabalho sazonal na Austrália, indicou.

"Cada um destes trabalhadores manda dinheiro para as suas famílias e comunidades, que é usado para construir casas, pagar escolas e começar negócios", referiu.

Iniciado em 2012 com 12 timorenses, o programa é atualmente um dos principais destinos de trabalhadores migrantes timorenses que, perante as dificuldades económicas no país, têm vindo a sair cada vez mais para o estrangeiro.

As remessas tornaram-se fonte importante de rendimentos para milhares de famílias em Timor-Leste, segundo dados das autoridades timorenses.

O processo é gerido pela Direção Nacional de Trabalho Externo da Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE), que lida com o recrutamento, mobilização e reintegração dos trabalhadores.

Antonio Armindo é o ponto de ligação com os empregadores australianos e com os trabalhadores no terreno.

Além do programa sazonal, trabalhadores timorenses participam igualmente no Esquema de Trabalho do Pacífico, que recorre a trabalhadores mais qualificados.

Um gestor de registos e dado do programa na SEFOPE Om Chhetri disse à Lusa que o interesse continua a aumentar com dezenas de milhares de candidaturas num processo que envolve testes médicos e de língua, entre outros critérios.

O recrutamento é feito em todo o país e, este ano, o número total de trabalhadores deverá ser ainda maior do que no ano passado, explicou.

Os trabalhadores recebem até 350 dólares australianos (215 euros) por semana (nas primeiras dez semanas) e depois até 550 dólares australianos (338 euros) nas semanas subsequentes, dependendo da empresa.